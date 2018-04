Borussia Dortmund, il club proverà ad acquistare Batshuayi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dall'Evening Standard il Borussia Dortmund cercherà di acquistare Michy Batshuayi. L'attaccante belga è arrivato in Germania a gennaio, in prestito secco dal Chelsea e in poco tempo è diventato beniamino dei tifosi del BVB: 9 gol in 14 partite, prima di rimediare un infortunio che lo terrà out fino al termine della stagione. Il Chelsea lo valuta 57 milioni e resta da capire anzitutto chi sarà l'allenatore dei Blues.