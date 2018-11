Borussia Dortmund, spunta il Betis Siviglia per Toljan

Aleksander Ceferin, ha escluso la nascita di una Superlega europea. Il presidente della UEFA nel corso di un'intervista alla BBC ha dichiarato: "La Superlega non ci sarà. È una fiction o un sogno. Abbiamo alcune idee. E ciò che posso dire che la Superlega è fuori da ogni questione...

In passato è stato accostato al Napoli e all'Inter, ma ora Jeremy Toljan (24) potrebbe salutare il Borussia Dortmund per la Spagna. L'esterno destro tedesco interessa infatti al Betis Siviglia, con i gialloneri disposti a cederlo nel giro dei prossimi mesi visto lo scarso impiego riservatogli dal tecnico Lucien Favre. Toljan, tra l'altro, nelle ultime settimane ha accusato alcuni problemi fisici. Lo scrive Mundo Deportivo .

