Borussia M'Gladbach, ansia Stindl: è uscito dolorante ad una caviglia

La Germania e il Borussia M'Gladbach sono in ansia per le condizioni di Lars Stindl. L'attaccante infatti è stato costretto ad uscire nel primo tempo della sfida contro lo Schalke 04 a causa di un brutto infortunio alla caviglia. Pertanto ora tutti sono in attesa degli esami al quale il tedesco si sottoporrà nelle prossime ore ma si teme molto per il Mondiale.