© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha solo 40 anni ma è il manager più longevo dei 20 club di Premier. Il Bournemouth di Eddie Howe, vera sorpresa di questo inizio di stagione, si prepara ad affrontare un Newcastle in leggera ripresa. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: "Giocheremo con la stessa mentalità dell'ultima stagione. I risultati maturati contro il Newcastle l'anno scorso ci hanno aiutato a crescere. Vincere in Premier è sempre difficile, tutte le partite sono diverse il Newcastle è in ripresa e sarà dura. Credo che il pre-campionato ci abbia aiutato, poi le vittorie nelle prime giornate hanno fatto il resto. La convocazione di Wilson? Sono molto contento per lui, è un premio meritato, che lo ripaga per la grande forza mentale che ha dimostrato finora".