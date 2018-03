Brasile, Luiz Gustavo: "Buone possibilità che Neymar lasci il PSG"

© foto di J.M.Colomo

Da mesi ormai si parla del possibile addio di Neymar al PSG e del suo ipotetico ritorno in Spagna. Ora però tali indiscrezioni trovano qualche conferma nelle parole di Luiz Gustavo, compagno di squadra di Neymar in nazionale che ha ammesso che l'ex Barcellona ha diverse possibilità che lasci la Francia: "Per la Ligue 1, per la Francia, per tutti noi, è molto importante che Neymar rimanga qui, ci sono molte possibilità per lui di cambiare club, ma sarebbe bello se restasse in Francia", ha detto il centrocampista del Marsiglia.