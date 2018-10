Brighton-West Ham 1-0, Murray firma la vittoria casalinga dei Seagulls

© foto di Insidefoto/Image Sport

Vittoria casalinga per il Brighton nell'ottavo turno di Premier League. A decidere il match contro il West Ham è una rete segnata al 25' da Murray. Otto punti in classifica per i Seagulls, appena uno in meno per gli Hammers.

Questo il programma dell'ottavo turno di Premier League:

05.10 21:00 Brighton-West Ham 1-0

06.10 16:00 Burnley-Huddersfield

06.10 16:00 Crystal Palace-Wolves

06.10 16:00 Leicester-Everton

06.10 16:00 Tottenham-Cardiff

06.10 16:00 Watford-Bournemouth

06.10 18:30 Manchester Utd-Newcastle

07.10 13:00 Fulham-Arsenal

07.10 15:15 Southampton-Chelsea

07.10 17:30 Liverpool-Manchester City