Brugge, Wesley: "Obiettivo terzo posto. Col Monaco buone chance"

L'attaccante del Brugge, Wesley, è intervenuto in conferenza stmapa alla vigilia della sfida di domani in Champions League contro il Monaco: "Il nostro obiettivo è ritrovarci in una competizione europea dopo la pausa invernale. E se giochiamo domani come abbiamo fatto all'andata in casa abbiamo buone possibilità di vincere".