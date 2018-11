Bundes, l'Eintracht stende lo Schalke ed è quarto col Bayern Monaco

L'Eintracht Francoforte non si ferma: Schalke 04 battuto 3-0. A decidere l'incontro, valido per l'undicesima giornata di Bundes, sono state le reti di Jovic (61' e 73') e Haller (80'). Con questo risultato l'Eintracht è quarto in classifica con 20 punti, gli stessi del Bayern Monaco. Schalke, invece, quattordicesimo con 10 lunghezze.

Questo il programma completo dell'undicesima giornata di Bundesliga:

09/11

20:30 Hannover-Wolfsburg 2-1

10/11

15:30 Werder Brema-Borussia Monchengladbach 1-3

15:30 Fortuna Dusseldorf-Hertha Berlino 4-1

15:30 Friburgo-Mainz 1-3

15:30 Hoffenheim-Augsburg 2-1

15:30 Norimberga-Stoccarda 0-2

18:30 Borussia Dortmund-Bayern Monaco 3-2

11/11

15:30 Red Bull Lipsia-Bayer Leverkusen 3-0

18:00 Eintracht Francoforte-Schalke 04 3-0