Bundesliga, 10^ giornata: Eintracht a valanga sullo Stoccarda. Finisce 0-3

Brutta sconfitta per lo Stoccarda nell'anticipo della 10^ giornata di Bundesliga. Ad avere la meglio è stato l'Eintracht Francoforte che porta a casa i tre punti con un perentorio 3-0. Di Haller, Rebic e Muller le reti per la formazione di Francoforte che con questo successo sale al terzo posto momentaneo in classifica a pari punti con Borussia Moenchengladbach e Werder Brema.