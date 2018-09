Bundesliga, Bayern fermato dal fratello di Götze. Sprofondo Schalke

© foto di Imago/Image Sport

Clamoroso all'Allianz Arena dove il Bayern si fa bloccare dall'Augsburg: 1-1. Al gol di Arjen Robben al 48' arriva la risposta di Fabian Götze, fratello di Mario che proprio al Bayern ha giocato per tre stagioni. Disastro Schalke: quinto ko consecutivo, come due stagioni fa quando l'allenatore era Markus Weinzierl. A Friburgo decide Niederlechner al 52'. Infine, successo per l'Hoffenheim ad Hannover per 3-1 grazie alle reti di Brenet, Kaderabek e Belfodil.

Di seguito il programma:

BUNDESLIGA - 5a GIORNATA

STASERA

Werder Brema-Hertha 3-1

Bayern-Augsburg 1-1

Hannover-Hoffenheim 1-3

Friburgo-Schalke 1-0

DOMANI

Fortuna Dusseldorf-Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund-Norimberga

Lipsia-Stoccarda

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte

Mainz-Wolfsburg

CLASSIFICA

Bayern 13

Werder Brema 11

Hertha 10

Borussia Dortmund 8

Hoffenheim 7

Wolfsburg 7

Borussia Mönchengladbach 7

Mainz 7

Friburgo 7

Norimberga 5

Fortuna Dusseldorf 5

Augsburg 5

Lipsia 5

Eintracht Francoforte 4

Bayer Leverkusen 3

Stoccarda 2

Hannover 2

Schalke 0