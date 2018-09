Bundesliga, che Finnbogason: tripletta e Augsburg-Friburgo è 4-1

Reggio Emilia salvò un anno fa la panchina di Vincenzo Montella. Stavolta dà respiro a Gennaro Gattuso che finalmente trova un Milan che non si accontenta del golletto di vantaggio salvo poi buttare via la partita. Stavolta arriva il consueto 1-0, ma si cerca e si trova la seconda...

Milan, Calabria: "Puntiamo alla vittoria, Sassuolo in forma"

Milan, Calabria: "Non è una catastrofe, basta poco per svoltare"

Empoli, Andreazzoli: "Non siamo sostenuti dalla sorte in questo periodo"

Juve, Marotta: "Doloroso andarmene via, qui solo belle emozioni"

Marotta: "Orgoglioso se la Juve arrivasse in finale di Champions"

Sanatorio Parma 1913: ma D'Aversa continua a far punti

Parma, D'Aversa: "Siamo stati bravi. Gervinho? Speriamo non sia grave"

Torino, Mazzarri: "Vittoria cercata in tutti i modi"

Genoa, Ballardini: "Piatek? Presto per le big. Deve fare ancora tanto"

Empoli, Mchedlidze: "Serve un pizzico di fortuna in più"

Grande prestazione per l'attaccante finlandese Alfred Finnbogason, vero e proprio mattatore dell'ultima partita nella 6^ giornata di Bundesliga, che ha visto l'Augsburg prevalere 4-1 nei confronti del Friburgo, e superare proprio questi ultimi in classifica. La sua tripletta ha dato forma al punteggio finale, lo stesso dell'altro incontro di giornata.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy