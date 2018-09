Bundesliga, il Bayern Monaco non si ferma mai: 2-0 allo Schalke 04

© foto di Imago/Image Sport

Il Bayern Monaco non si ferma e lo Schalke 04 sa solo perdere in questo avvio di campionato: questo ha detto il 2-0 conquistato dalla squadra di Kovac in casa dei Royal Blues. I bavaresi hanno trionfato grazie alla rete di James Rodriguez e al rigole di Lewandowski, conquistando così la quarta vittoria di fila in Bundesliga. Quarta sconfitta invece per lo Schalke 04 che resta a quota zero in classifica.

BUNDESLIGA - 4° TURNO

Stoccarda-Fortuna Dusseldorf 0-0

Augusta-Brema 2-3

Hertha Berlino- B. Monchengladbach 4-2

Hoffenheim- B. Dortmund 1-1

Norimberga-Hannover 2-0

Wolfsburg-Friburgo 1-3

Schalke-Bayern 0-2

DOMENICA 23 SETTEMBRE

15:30 B. Leverkusen-Mainz

18:00 E. Francoforte-RB Lipsia