Bundesliga, Plea trascina il 'Gladbach al 2° posto. Hoffenheim di misura

Spettacolo e gol nella sfida delle 18 fra SPAL e Cagliari. Gli uomini di Semplici, avanti 2-0 al 70esimo, non riescono a reggere la furia cagliaritana e incassano in 3 minuti 2 reti firmate Pavoletti e Ionita. Come detto partita divertente caratterizzata da un ritmo di gioco altissimo...