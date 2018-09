Bundesliga, Schalke 04 ancora ko: il M'Gladbach vince 2-1 ed è 3°

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terza sconfitta nelle prime tre gare di Bundesliga per lo Schalke 04 che ha perso 2-1 anche in casa del Borussia M'Gladbach. La squadra di Hecking ha trionfato grazie alle reti di Ginter, arrivata dopo 3 minuti, e di Patrick Hermann messa a segno al 78'. Serve a poco la rete di Embolo al 93' e il M'Gladbach e con questo successo vola al terzo posto a 7 punti mentre lo Schalke 04 resta a quota zero.

BUNDESLIGA - 3° TURNO

Dortmund-Francoforte 3-1

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 3-1

Fortuna Dusseldorf-Hoffenheim 2-1

Mainz-Augsburg 2-1

RB Lipsia-Hannover 96 3-2

Wolfsburg-Herta Berlino 2-2

M'Gladbach-Schalke 04 2-1

DOMENICA 16 SETTEMBRE

15.30 Werder Brema-Norimberga

18.00 Friburgo-Stoccarda