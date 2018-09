© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joe Hart, portiere del Burnley con un passato al Torino, ha parlato a Sky Sports: "Ho un buon rapportos con Guardiola, è un top manager. Quando è entrato nello spogliatoio è stato molto onesto con me: l'ho guardato negli occhi e gli ho stretto la mano, ringraziandolo per la sua onestà. Non l'ho ringraziato per ciò che mi aveva detto, ma perché per come si è posto dico che non è secondo a nessuno. Abbiamo cercato di trarre il meglio da una situazione negativa per entrambi. Partire in prestito? Ho chiarito subito al club la mia posizione: non volevo più partire con questa formula. I prestiti sono per i giocatori giovani, che devono dimostrare qualcosa. Sono grato di essere qui al Burnley e mi sto divertendo molto. La Nazionale? Se il ct mi chiedesse di scendere in campo, sarei pronto per farlo".