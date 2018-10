Burnley, Heaton chiuso da Hart: "A gennaio potrei andarmene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Burnley nel corso dell'ultima sessione estiva ha operato l'acquisto di Joe Hart dal Manchester City. Appena arrivato, quest'ultimo si è subito guadagnato la titolarità per il ruolo, togliendo il posto a Tom Heaton. Tanto che l'estremo difensore 32enne, come da lui stesso confermato in un'intervista al Mirror, sta maturando l'idea di andarsene: "Non c'è bisogno di un ingegnere missilistico per capire che per noi (lui e Pope, altri portieri della squadra, ndr) sarà difficile trovare spazio. Vedremo cosa accadrà nella finestra di gennaio: devo mantenere aperte le opzioni. L'unica cosa nella quale sono sempre stato coerente nella mia carriera è stata quella di cambiare club se ho avuto bisogno di giocare".