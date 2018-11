Busquets: "Futuro? Io e il Barça siamo fatti l'uno per l'altro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Barcellona Sergio Busquets ha parlato al quotidiano Sport in un'intervista che sarà pubblicata nella giornata di domani. Questi alcuni estratti: "Futuro? Con il Barça siamo fatti l'uno per l'altro. Dembele? La sua gestione non è stata così complicata come sembra da fuori. E' un bravo ragazzo, giovane, è normale che debba adattarsi. E' un grandissimo calciatore e noi vogliamo aiutarlo. La Champions? La gente se la prende troppo con Messi. E' una competizione veramente difficile da vincere".