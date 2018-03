Campionati in Europa: Belgio, al via la seconda cervellotica fase

Si è chiusa la prima fase del campionato belga. Le prime sei classificate si giocheranno il titolo in un mini-torneo di dieci partite. I punti di ogni squadra saranno dimezzati, in caso di punteggio dispari ci sarà un arrotondamento per eccesso. La vincente sarà campione del Belgio e andrà alla fase a gironi della Champions League 2018-19, la seconda classificata andrà al terzo turno preliminare di Champions League mentre la terza classificata si assicura un posto al terzo turno preliminare di Europa League.

Le squadre classificate dal 7° al 15° posto più le prime tre classificate verranno suddivise in due gironi da sei squadre che giocheranno un mini-torneo da 10 partite. I punteggi fin qui ottenuti che verranno azzerati. Le prime classificate dei gironi si affronteranno in doppia sfida e la vincente affronterà la quarta classificata del mini-torneo per il titolo: in palio un posto in Europa League.

Di seguito risultati e classifica dopo l'ultima giornata della regular season dove c'è un verdetto definitivo: il Mechelen, squadra fra le più importanti a livello europeo negli anni '80 (una Coppa delle Coppe vinta nel 1988) è retrocesso.

Anderlecht-Anversa 2-1

Genk-Gent 1-2

Kortrijk-Charleroi 2-0

Eupen-Mouscron 4-0

Ostanda-Standard Liegi 2-3

Mechelen-Beveren 2-0

Lokeren-Zulte Waregem 0-2

Sint Truiden-Brugge 0-1

Classifica

Brugge 67

Anderlecht 55

Charleroi 51

Gent 50

Genk 44

Standard Liegi 44

Kortrijk 42

Anversa 41

Zulte-Waregem 37

Sint-Truiden 37

Ostenda 36

Waasland-Beveren 35

Lokeren 31

Mouscron-Peruwelz 30

Eupen 27

Mechelen 27

Queste sono le qualificate per i playoff per il titolo e la relativa nuova classifica:

Brugge 34

Anderlecht 28

Charleroi 26

Gent 25

Genk 22

Standard Liegi 22

Queste le qualificate per i playoff Europa League, suddivise nei due gironi:

Gruppo A: Kortrijk, Zulte-Waregem, Waasland-Beveren, Mouscron, Leuven, Lierse

Gruppo B: Anversa, Sint-Truiden, Ostenda, Lokeren, Eupen, Beerschot

Mechelen retrocesso in seconda divisione