Campionati in Europa: Belgio, Duje Cop ferma il Brugge al 93'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brugge continua a frenare ma l'Anderlecht ancora una volta non ne approfitta. I biancomalva perdono la seconda partita consecutiva, il Brugge dà vita a uno spettacolare 4-4 contro lo Standard, che ringrazia l'ex Cagliari Duje Cop in gol al 93'. Questo lo scenario per la corsa al titolo della Pro League a cinque giornate dalla fine:

Genk-Anderlecht 2-1

Brugge-Standard Liegi 4-4

Charleroi-Gent 2-1

Classifica

Brugge 41

Anderlecht 34

Standard Liegi 32

Gent 32

Genk 30

Charleroi 30