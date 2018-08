Campionati in Europa: Bosnia, Zeljeznicar al comando

Agli archivi la 6^ giornata di Premijer Liga, che racconta di uno Zrinjski Mostar cui non accennano a placarsi le difficoltà: i tri-campioni uscenti di Bosnia steccano anche il big match con il Sarajevo, ed in classifica sono piuttosto lontani dai rivali, e nuovi capolisti in solitaria dopo il pareggio del Siroki Brijeg nel posticipo, dello Zeljeznicar. Di seguito risultati e classifica dopo il sesto turno:

Radnik Bijeljina - Mladost DK 3-1

Krupa - GOSK Gabela 3-0

Celik Zenica - Zvijezda Brgule 2-0

Tuzla City - Zeljeznicar 0-2

Sarajevo - Zrinjski Mostar 4-2

Siroki Brijeg - Sloboda Tuzla 0-0

Classifica: Zeljeznicar 13; Siroki Brijeg 12; Sarajevo 11; Radnik Bijeljina e Celik Zenica 10; Krupa 9; Sloboda Tuzla 8; Zrinjski Mostar 6; GOSK Gabela 5; Tuzla City 4; Zvijezda Brgule 3; Mladost DK 2.