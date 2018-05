Campionati in Europa: Croazia, Dinamo campione ma salta il tecnico

© foto di Marco Spadavecchia

Dinamo Zagabria campione di Croazia. Il titolo arriva senza giocare, grazie ai pareggi maturati dal Rijeka sul campo del Cibalia e dell'Hajduk contro l'Osijek. Il ko il giorno seguente contro il Rudes costa però la panchina a Nikola Jurcevic, che era subentrato a stagione in corso. Si tratta per la Dinamo del 19° titolo. Rijeka, Hajduk e Osijek si qualificano in Europa League.

Cibalia-Rijeka 0-0

Hajuduk-Osijek 1-1

Inter Zapresic-Lokomotiva Zagabria 1-2

Slaven Koprivnica-Istra 1-0

Rudes-Dinamo 1-0

Classifica

Dinamo 70

Rijeka 67

Hajduk 66

Osijek 56

Lokomotiva 48

Inter Zapresic 43

Slaven Koprivnica 40

Rudes 39

Istra 26

Cibalia 26