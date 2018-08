Campionati in Europa: Portogallo, doppio Nani. Le big a punteggio pieno

FOCUS TMW - Da Buffon a Lescano: tutti gli addii alla Serie A in estate

Samp, Saponara: "Felice di ritrovare Giampaolo. Qui per la mia rivincita"

Napoli, Koulibaly: "Altre città razziste coi napoletani. Higuain? Come tutti"

Napoli e Roma sperano: il Benfica non va oltre l'1-1 in casa col PAOK

Bologna, Saputo torna in Canada: dispiaciuto ma ottimista

Inter, Karamoh ha deciso: almeno fino a gennaio rimarrà in nerazzurro

Chievo, Radovanovic: "A Firenze per ripetere la gara contro la Juve"

Lazio, Oikonomidis in uscita. Tre club australiani interessati

Fiorentina, Edimilson: "Sono qui in prestito ma mi piacerebbe restare"

Napoli, pronto il rinnovo fino al 2023 per Luperto

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 agosto

Juventus, Ronaldo: "Voglio la Champions. Mio figlio diventerà come me"

Roma, pronto il rinnovo fino al 2020 per De Rossi: 1,5 milioni di ingaggio

Da Buffon a Lescano: tutti gli addii alla Serie A in estate

Vincono le tre grandi di Portogallo, nel secondo turno di Liga NOS. Doppietta per l'ex laziale Nani nel 2-1 dello Sporting contro il Vitoria Setubal. L'ex Inter Alex Telles regala al 96' su rigore il successo del Porto sul campo del Belenenses (2-3) mentre il Benfica espugna Oporto: 2-0 al Boavista con le reti di Facundo Ferreyra e Pizzi.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy