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Europa

Campionati in Europa - Rep. Ceca, folle derby: Sparta da 3-0 a 3-3

20.03.2018 19:03 di Gaetano Mocciaro  Twitter:    articolo letto 2049 volte
© foto di Federico Gaetano

Anche senza Stramaccioni la sostanza non ride: lo Sparta ottiene il secondo pareggio in altrettante partite dopo l'esonero del tecnico italiano. L'ultimo nel weekend è un clamoroso 3-3 nel derby contro lo Slavia dopo essere stati avanti di tre reti fino a venti minuti dalla fine. La doppietta di Stanciu e l'autorete di Soucek aveva illuso, poi l'incredibile rimonta Slavia con Stoch, Deli e il definitivo pari al 95' di Skoda su calcio di rigore. Di seguito risultati e clasifica del campionato ceco dopo 21 giornate:

Slovan Liberec-Zbrojovka Brno 2-0
Mlada Boleslav-Slovacko 1-1
Banik Ostrava-Dukla Praga 1-2
Vysocina-Jablonec 0-4
Sparta Praga-Slavia Praga 3-3
Sigma Olomuc-Karvina 1-1
Bohemians-Teplice 2-0
Zlin-Viktoria Plzen 0-1

Classifica
Viktoria Plzen 51
Slavia Praga 42
Slovan Liberec 38
Sigma Olomuc 37
Jablonec 36
Sparta Praga 35
Bohemians 31
Teplice 27
Dukla Praga 23
Karvina 23
Vysocina 22
Mlada Boleslav 21
Zlin 21
Slovacko 20
Zbrojovka Brno 19
Banik Ostrava 12
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