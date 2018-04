Campionati in Europa: Russia, Lokomotiv più vicina al titolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lokomotiv Mosca sempre più vicino al titolo. Nonostante il mezzo passo falso casalingo contro l'Ufa c'è chi fa peggio, come lo Spartak di Carrera, sconfitto in casa dall'Akhmat Grozny. Ora al secondo posto sale il CSKA Mosca e c'è il rischio di un derby italiano per l'ultimo posto per la Champions League. Lo Zenit di Mancini è quarto, beffato dall'Arsenal Tula ma soprattutto da Artem Dzyuba, giocatore di proprietà proprio dei pietroburghesi. Fuori dai piani di Mancini, l'attaccante della nazionale russa è stato prestato a gennaio proprio a Tula, con una clausola che gli vietava di giocare contro il suo club di appartenenza, a meno di non voler pagare una penale. Ebbene, Dzyuba ha pagato di tasca sua l'equivalente di 150mila euro per giocare contro Mancini e vendicarsi. E come ogni storia dell'ex che si rispetti è proprio lui che segna la rete del definitivo 3-3 a due minuti dalla fine. Come se non bastasse Dzyuba si toglie lo sfizio di esultare platealmente davanti la panchina di Mancini, dandogli le spalle e indicando con i pollici il suo nome e il suo numero di maglia. Da segnalare, infine, la retrocessione dello SKa-Energiya Kharabovsk, rappresentante della città più orientale di un massimo campionato UEFA: situata nell'estremo oriente di Russia e al confine con la Cina ha dovuto affrontare un campionato fatto di costanti voli di 7 ore e altrettanti di fuso orario con Mosca. Una situazione decisamente non facile.

Rubin Kazan-Rostov 1-1

Anzhi-Ural 0-1

Kharabovsk-Dinamo Mosca 0-1

Arsenal Tula-Zenit 3-3

Tosno-Amkar Perm 0-2

CSKA Mosca-Krasnodar 2-1

Lokomotiv Mosca-Ufa 0-0

Spartak Mosca-Akhmat Grozny 1-3

Classifica

Lokomotiv Mosca 57

CSKA Mosca 51

Spartak Mosca 50

Zenit 49

Krasnodar 47

Ural 36

Ufa 36

Arsenal Tula 36

Rubin Kazan 35

Akhmat Grozny 34

Dinamo Mosca 33

Rostov 31

Amkar Perm 31

Anzhi 24

Tosno 24

Kharabovsk 13