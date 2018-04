Campionati in Europa: Serbia, Stella Rossa più vicino al titolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Stella Rossa non si ferma e si avvicina sempre più al titolo in Serbia. Contro il Radnicki segnano due vecchie conoscenze del calcio italiano come Krsticic e Pesic.

Vozdovac-Napredak 1-0

Radnicki-Stella Rossa 1-3

Vojvodina-Spartak Subotica 0-2

Partizan-Cuckaricki 2-1

Classifica

Stella Rossa 45

Partizan 36

Spartak Subotica 31

Radnicki 28

Vozdovac 27

Cuckaricki 26

Napredak 26

Vojvodina 22