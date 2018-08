Campionati in Europa: Serbia, ultimo turno senza le due big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riposano le due big di SuperLiga, che vede la 5^ giornata senza Partizan e Stella Rossa, tenute a riposo precauzionalmente dall'autorità calcistica serba in vista dei playoff di Champions ed Europa League cui sono attesi nei prossimi giorni. Ad approfittarne per guadagnare la vetta in coppia con i Delije, anche se con una gara in più, è un Radnicki Nis corsaro in grande stile sul campo di uno Spartak ZK partito con qualche difficoltà di troppo. Dietro continuano a reggere Cukaricki e Mladost Lucani ad un punto, mentre si segnala la prima vittoria del Vojvodina. Ancora neanche un punto, invece, per il fanalino di coda Dinamo Vranje. Di seguito risultati e classifica dopo il quinto turno:

Cukaricki - Proleter Novi Sad 1-0

Vojvodina - Backa 2-0

Mladost Lucani - Zemun 2-1

Vozdovac - Dinamo Vranje 2-0

Spartak ZK - Radnicki Nis 1-4

Radnik Surdulica - Macva Sabac 0-1

Classifica: Stella Rossa* e Radnicki Nis 12; Cukaricki e Mladost Lucani 11; Proleter Novi Sad, Partizan* e Macva Sabac 7; Vojvodina, Vozdovac e Rad* e Radnik 6; Napredak Krusevac* e Backa 5; Spartak ZK 3; Zemun 2; Dinamo Vranje 0.