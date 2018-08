Campionati in Europa: Slovenia, Maribor inarrestabile. Olimpija travolto

Arrivati alla fine della 5^ giornata di Prva Liga, si ha la sensazione che in questo momento nel campionato sloveno non ce ne sia per nessuno contro il Maribor. Di certo non ha avuto scampo l'Olimpija Ljubljana, travolta in casa nel big match. In più i vice-campioni uscenti, che sperano di aver eseguito il regicidio, sfruttano il passo falso del Domzale per scavare un solco di già quattro punti tra sé e gli inseguitori. Di seguito risultati e classifica dopo il quinto turno:

Celje - Triglav Kranj 1-3

Aluminij - Rudar Velenje 3-0

Mura - Krsko 0-1

Gorica - Domzale 1-0

Olimpija Ljubljana - Maribor 0-3

Classifica: Maribor 13; Domzale e Aluminij 9; Gorica 8; Krsko 6; Olimpija Ljubljana, Mura e Triglav Kranj 5; Rudar Velenje 4; Celje 3.