Campionati in Europa: Svizzera, Young Boys non cede al Basilea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nove giornate al termine del campionato svizzero, con lo Young Boys che ha ormai le mani sul titolo: la capolista pareggia lo scontro diretto contro il Basilea e mantiene il vantaggio di 16 punti, se pur con una gara in più. A Berna finisce 2-2 con reti di Hoarau e Fassnacht per lo Young Boys, Xhaka e Suchy per il Basilea. Lugano in caduta libera: i ticinesi perdono la quinta partita consecutiva e iniziano a preoccuparsi. Di seguito risultati e classifica:

Grasshoppers-Thun 0-2

Sion-Zurigo 1-1

Losanna-Lugano 2-1

Lucerna-San Gallo 3-1

Young Boys-Basilea 2-2

Classifica

Young Boys 62

Basilea 46

San Gallo 42

Lucerna 40

Zurigo 36

Grasshoppers 31

Losanna 31

Lugano 31

Thun 28

Sion 25