Campionati in Europa: Turchia, Galatasaray campione. Tutti i verdetti

Termina il campionato turco che va in archivio come il più emozionante fra i tornei europei del 2017-18. Quattro squadre in lizza fino all'ultimo con il Galatasaray dell'eterno Fatih Terim a spuntarla: 21° titolo, record. Il Fenerbahçe si consola strappando la qualificazione al terzo turno preliminare di Champions League. Basaksehir, Besiktas e l'Akhisar Belediyespor, quest'ultimo vincitore della Coppa di Turchia, in Europa League. Osmanlispor, Genclerbirligi e Kardemir Karabukspor retrocessi. Caykur Rizespor, Ankaragucu ed Erzurum BB promossi. Bafetimbi Gomis capocannoniere del torneo con 29 reti.

Genclerbirligi-Bursaspor 1-0

Akhisar Belediyespor-Osmanlispor 2-1

Alanyaspor-Antalyaspor 3-2

Trabzonspor-Kardemir Karabukspor 3-0

Yeni Malatyaspor-Kayserispor 3-2

Goztepe-Galatasaray 0-1

Fenerbahçe-Konyaspor 3-2

Basaksehir-Kasimpasa 3-2

Besiktas-Sivasspor 5-1

Classifica

Galatasaray 75

Fenerbahçe 72

Basaksehir 72

Besiktas 71

Trabzonspor 55

Goztepe 49

Sivasspor 49

Kasimpasa 46

Kayserispor 44

Yeni Malatyaspor 43

Akhisar Belediyespor 42

Alanyaspor 40

Bursaspor 39

Antalyaspor 38

Konyaspor 36

Osmanlispor 33

Genclerbirligi 33

Kardemir Karabukspor 12