Campionati in Europa: Turchia, quattro squadre in corsa per il titolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Entusiasmante volata finale per il titolo in Turchia. Quattro giornate alla fine con quattro squadre raccolte in tre punti. Di seguito risultati e classifica:

Basaksehir-Kayserispor 3-1

Karabukspor-Bursaspor 1-4

Genclerbirligi-Osmanlispor 0-3

Trabzonspor-Sivasspor 0-2

Alanyaspor-Galatasaray 2-3

Akhisar Belediyespor-Goztepe 1-1

Konyaspor-Kasimpasa 2-0

Besiktas-Yeni Malatyaspor 3-1

Fenerbahçe-Antalyaspor 4-1

Classifica

Galatasaray 63

Besiktas 62

Basaksehir 62

Fenerbahce 60

Trabzonspor 46

Goztepe 44

Sivasspor 44

Kayserispor 44

Kasimpasa 40

Yeni Malatyaspor 38

Bursaspor 36

Akhisar Belediyespor 25

Antalyaspor 35

Konyaspor 32

Alanyaspor 32

Osmanlispor 32

Genclerbirligi 30

Kardemir Karabukspor 12