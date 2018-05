“Il bilancio non può sicuramente essere positivo, abbiamo raddrizzato la barca soltanto alla fine. Undici sconfitte consecutive ci dicono che abbiamo sbagliato qualcosa, avremmo dovuto prestare più attenzione”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo dell’Udinese, Manuel Gerolin. Numeri...

Arsenal, Danilo Pereira primo nome per la difesa nonostante il ko

Real Madrid, Zidane: "Il Liverpool non ha più fame di noi"

Futuro Yerry Mina, summit a Barcellona: Valverde vuole darlo via

Borussia Dortmund, Zorc: "Favre perfetto per un rilancio sportivo"

Lampard diventa allenatore. Contatto con l'Ipswich Town per la panchina

Campionati in Europa: Albania, resta in palio la corsa salvezza

Eibar, rinnovo per l'attaccante Charles

Campionati in Europa: Belgio, resta da assegnare un posto in EL

Campionati in Europa: Croazia, termina il torneo. Scende il Cibalia

Campionati in Europa: Danimarca, il Midtjylland è campione

Campionati in Europa: Norvegia, il Rosenborg recupera punti al Brann

Campionati in Europa: Polonia, il Legia è campione e fa 13

Campionati in Europa: Rep. Ceca, Plzen campione per la 5a volta

Campionati in Europa: Romania, Cluj campione per la 4a volta

Campionati in Europa: Serbia, termina il torneo. Festa Stella Rossa

Campionati in Europa: Svizzera, termina il torneo. Tutti i verdetti

Campionati in Europa: Turchia, Galatasaray campione. Tutti i verdetti

Campionati in Europa: Ucraina, termina il torneo. I verdetti

Campionati in Europa: Ungheria, Lanzafame-gol e l'Honved è sul podio

Termina il campionato ucraino con il classico Dinamo-Shakhtar vinto dalla squadra di Kiev per 2-1 ma ininfluente ai fini della classifica. La squadra di Paulo Fonseca accede alla fase a gironi di Champions League mentre la Dinamo si dovrà guadagnare l'accesso partendo dal terzo turno. Vorskla, Zorya e Mariupol in Europa League.

