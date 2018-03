Campionati in Europa: Ungheria, precipita la Honved di Lanzafame

Ferencvaros torna al successo e lo fa in maniera netta, mantenendo il comando della classifica del campionato ungherese, arrivato al 22° turno. Stagione no per i campioni in carica della Honved di Davide Lanzafame, arrivati al secondo ko consecutivo e appena cinque punti sopra la zona retrocessione:

Debrecen-Ujpest 2-1

Vasas-Honved 2-1

Paksi-Puskas 3-1

Ferencvaros-Balmazujvaros 5-0

Mezokovesd Zsory-Haladas 2-1

Videoton-Diosgyor 4-1

Classifica

Ferencvaros 47

Videoton 44

Debrecen 32

Ujpest 32

Paksi 31

Diosgyor 28

Honved 28

Puskas 25

Vasas 24

Haladas 23

Balmazujvaros 23

Mezokovesd-Zsory 23