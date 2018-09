Cantona assicura: "Mou non va bene per lo United, Guardiola perfetto"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Intervenuto al Daily Mail, Eric Cantona ha parlato del Manchester United e del particolare momento che sta vivendo il club inglese in cui ha militato: "Beh, non sta andando molto bene, è troppo presto per parlare, lo United è un grande club e sarà sempre fantastico, vinceranno titoli, so che lo faranno, ma il modo di giocare non è buono, l'allenatore fa giocare male la squadra. Non si divertono e non hanno creatività. Mourinho? Mi piace Mourinho. Ha personalità, ma non la personalità per allenare lo United. Dovrebbe essere Pep il tecnico. Dovrebbe essere lì, ma sta facendo magia in un altro club. Il club che non posso nominare", dice.