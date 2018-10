Caos in Slovacchia, l'addio di Kozak per un party segreto. C'era Skriniar

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'è il ko contro la Repubblica Ceca alla base delle dimissioni del ct Kozak all'indomani della sconfitta della sua Slovacchia. L'ha spiegato in conferenza stampa lo stesso ex commissario tecnico: "La sera stessa ho rivisto due volte il video della partita, per poi scoprire che sette giocatori avevano lasciato il ritiro per rientrare a tarda notte. Fa molto male, come se qualcuno mi avesse sputato addosso o dato uno schiaffo in faccia. Sono terribilmente deluso, come avrei potuto far finta di nulla? In alternativa avrei dovuto cacciare tutti, ma la Nazionale non può prescindere da questi giocatori".

Alcuni dei protagonisti della notte brava sono stati citati dallo stesso Kozak. Presenti il portiere del Newcastle Martin Dubravka, il difensore dell'Inter Milan Skriniar, il difensore del Perugia Norbert Gyomber e il centrocampista del Celta Vigo Stanislav Lobotka.