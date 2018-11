Capello: "Oggi test importante per le italiane. Mi aspetto tanto da Allan"

Ha parlato così Fabio Capello ai microfoni di Sky Sport per analizzare le partite delle italiane in Champions League. "Questa sera sarà un test molto importante per le italiane. Oggi si potrà capire dalla partita dell'Inter se il calcio spagnolo è ancora superiore al nostro. Il Barcellona quando pressa non ti fa ragionare, sarà una partita difficile. Il Napoli all'andata ha giocato da squadra organizzata, ha studiato bene la partita e il PSG è stato fortunato. La partita di stasera va letta in maniera diversa, Allan dovrà ripetere la prestazione di Parigi per fermare Neymar e deve stare attento ad ogni possibilità di contropiede. Sono curioso di vedere Mbappé centravanti? Potrebbe essere un vantaggio per gli azzurri. La squadra di Ancelotti deve giocare con la stessa intelligenza che ha messo al Parco dei Principi".