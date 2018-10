Carabao Cup, Southampton avanti ai rigori. Gabbiadini fa 50 con i Saints

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW prima di Napoli-Liverpool, il doppio ex Andrea Dossena ha parlato anche della corsa Scudetto, con la Juventus già protagonista assoluta dopo appena sette giornate: "È molto complicato per il Napoli stare dietro ai bianconeri. La Juventus...

La Gazzetta del Mezzogiorno: "Foggia, luce in fondo al tunnel"

Il Mattino: "Benevento, lo stop non ferma l'esodo"

Ascoli, Pulcinelli: "Squadra in crescita. Adesso tutti a Foggia"

Serie B, la classifica dopo il 6° turno: il Pescara manca il sorpasso in vetta

Spezia, Galabinov: "Farò di tutto per esserci a Livorno"

Venezia in ritiro a Roma in vista della sfida contro il Perugia

Foggia, Ranieri: "Per noi adesso inizia un altro campionato"

Porchia: "Pirrello un esempio per i giovani calciatori"

Si è disputata ieri sera l'ultima sfida valida per i sedicesimi di finale della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. Il Southampton passa il turno battendo ai calci di rigore l'Everton dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, firmato da Ings e Walcott. Proprio l'ex Arsenal ha sbagliato il penalty decisivo, permettendo alla squadra di Manolo Gabbiadini (ieri 50ma presenza con i Saints) di approdare agli ottavi.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy