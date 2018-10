Carragher consiglia la Juve: "Allo United può segnare su angolo"

© foto di Federico De Luca

"Ronaldo, Chiellini, Bonucci, Benatia, Khedira. La Juventus può segnare allo United sui piazzati". A dirlo è Jamie Carragher, pundit di Sky Sports UK, in vista della gara di stasera contro la formazione di Mourinho a Manchester. "Pogba si piazza male in difesa, come fatto con Chelsea, deve cercare di marcare l'uomo e spesso lo perde. Concedendogli il gol".