© foto di Federico De Luca

Massimo Carrera allontana il rientro in Italia, almeno per il momento. Il tecnico dello Spartak Mosca, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, ha detto: "Siamo secondi a 2 punti dallo Zenit, ora più forte con Marchisio. Le favorite sono le solite. E aggiungo il Krasnodar. Noi, ovvio, punteremo al titolo. L’obiettivo è vincere qui. Nostalgia dell'Italia? Sto bene a Mosca, tra qualche mese potremmo discutere il rinnovo in scadenza a maggio 2019. Questo è un top club, organizzato e con ambizione. Ora non penso al ritorno". Senza dire no, però, un'eventuale chiamata dall'Atalanta: "Non potrei mai rifiutare. Facciamo così: ancora un paio d’anni qui, poi ne parliamo", ha aggiunto Carrera.