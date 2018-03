Casemiro scherza in vista di Real-Juve: "Costa? Lo spezzo in due"

© foto di J.M.Colomo

Casemiro, centrocampista del Real Madrid e del Brasile ha parlato in conferenza stampa dal ritiro brasiliano: "Cosa farei in Champions se vedessi Douglas Costa sfuggirmi sulla fascia e io fossi l'ultimo difensore dei Blancos? Lo spezzerei a metà (ride)". Il giocatore di Zidane non ha paura di incrociare il connazionale e dunque di fargli male in campo in vista del Mondiale e ha aggiunto che si comporterà come in una qualsiasi altra partita, senza pensare al timore di poter infortunare il compagno con un tackle. A riportarlo è il Daily Mail.