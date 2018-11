Cavani e il fallo su Neymar: "Non è successo niente di particolare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'intervento duro di Edinson Cavani su Neymar nel corso dell'ultima gara tra Uruguay e Brasile ha fatto il giro del mondo. Perché tra i due, compagni di squadra al PSG, non è sembrato correre buon sangue. Intervistato da RMC Sport, però, Cavani ha minimizzato: "Sinceramente, non è successo niente. Le cose che capitano sul campo fanno parte del calcio. Siamo amici, ma è normale che sul campo ognuno vuole vincere, difendere i propri colori. Non ho fatto niente di partciolare, non l'ho quasi toccato. Sono andato a vederlo e gli ho detto che non l'avevo toccato, solo questo. Ho fatto con lui quello che avrei fatto con chiunque altro".