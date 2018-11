Fuori nelle ultime due gare di Liga per un problema alla caviglia sinistra, in casa Celta Vigo arrivano altre brutte notizie per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco classe '94, accostato anche al Napoli la scorsa estate e per il futuro, quest'oggi ha evidenziato un nuovo problema alla caviglia già infortunata. Il rientro - scrive Marca - sembrava certo e invece sarà necessaria una risonanza magnetica per capire l'entità del nuovo incidente.