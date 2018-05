Celta Vigo, Emre Mor allontanato dagli allenamento e sospeso dal club

Emre Mor difficilmente tornerà a vestire la maglia del Celta Vigo. Di certo non lo farà in questa stagione in seguito alle tante intemperanze che ne hanno causato l'espulsione dall'allenamento di oggi, a cui peraltro si era presentato il ritardo. Il tecnico Juan Carlos Unzué non ha intenzione di farlo rientrare e quindi la sua stagione può definirsi chiusa qui.