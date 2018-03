Cengiz Under ancora in gol con la Turchia: 2-2 contro il Montenegro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è la firma di Cengiz Under (quarto gol in otto presenze con la maglia della selezione maggiore turca) nel 2-2 tra Montenegro e Turchia, termina poco fa a Podgorica. Per i padroni di casa doppio svantaggio firmato Under-Yokuslu, mentre nella ripresa sono arrivate le marcature di Ivanic e Mugosa, per la gioia del pubblico del Pod Goricom.