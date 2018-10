Champions League, AEK-Bayern 0-2. I tedeschi la sbloccano nella ripresa

© foto di Imago/Image Sport

Successo del Bayern ad Atene nella terza giornata del Gruppo E di Champions League. 2-0 sul campo dell'AEK in una partita sbloccata nella ripresa: apre le marcature Javi Martinez al 61', raddoppia Lewandowski due minuti più tardi. In attesa di Ajax-Benfica i bavaresi balzano provvisoriamente solitari al comando con 7 punti, greci fermi a quota zero.