Champions maledetta per il Salisburgo: undicesima eliminazione di fila

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante investimenti importanti nel corso degli anni per il Red Bull Salisburgo la fase a gironi della Champions League resta un miraggio, quasi ci fosse una maledizione nei confronti del club austriaco incapace di superare l'ultimo ostacolo dei play off. Per l'undicesima volta consecutiva infatti il Salisburgo si ferma a un passo dalla fase a gironi della massima competizione europea dovendosi inchinare in casa alla Stella Rossa capace di rimontare due reti e portare a casa quel pari con gol (2-2) che serviva dopo lo 0-0 dell'andata a Belgrado. Una sconfitta sorprendente quella degli austriaci, specialmente visto l'andazzo della gara, che però va a sommarsi a tante altre che dal 2006 si susseguono: i croati del Rijeka lo scorso anno, gli svedesi del Malmo (2014 e 2015), gli israeliani del Maccabi Tel Aviv (2009) e Hapoel Tel Aviv (2010), addirittura i lussemburghesi del Dudelange (2012). Le altre avversarie a far fuori i campioni d'Austria sono state nel corso di questi anni il Valencia (2006), lo Shakhtar Donetsk (2007), il Fenerbahçe (2013) e la Dinamo Zagabria (2016)