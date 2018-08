Chelsea, ag. Jorginho: "Quando uno è bravo può giocare ovunque"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Joao Santos, procuratore di Jorginho dopo i primi impegni con i Blues di Maurizio Sarri: “Ha cominciato molto bene la sua avventura al Chelsea - spiega l'agente -. E’ già inserito, parla anche bene l’inglese, quindi non sta avendo problemi di ambientamento. Quando un calciatore è bravo, può giocare in qualsiasi campionato. Gli stereotipi contano poco, se uno ha qualità, può rendere ovunque. E’ molto contento della partita fatta contro l’Arsenal, c’erano 50 napoletani che lo hanno acclamato, che hanno chiesto foto e autografi. Per questo amiamo e continuiamo ad amare Napoli, il sostegno della piazza di Napoli prosegue anche a Londra. Jorginho ha tanti amici a Napoli come Mertens e Insigne, dopo la vittoria contro la Lazio ha sentito tutti e ha fatto i complimenti alla squadra. Ancelotti ha vinto tanti campionati, la rosa ha qualità e tanti calciatori forti. Ha confermato tanti elementi di altissimo livello. Le premesse sono ottime e deve lottare fino alla fine con la Juventus. Leandrinho? Si sta inserendo nella nuova realtà dell’Atletico Mineiro e piano piano troverà il suo spazio per mostrare il proprio valore. Il Napoli continua a seguirlo e spera nello sbocciare di questo calciatore”.