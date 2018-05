Chelsea, arriva Sarri. Conte attende offerte, con 10mln di buonuscita

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quale futuro per Antonio Conte? In vacanza, al momento. La Gazzetta dello Sport scrive che l’ex tecnico della Juventus e della Nazionale si godrà i 10 milioni di buonuscita aspettando l’offerta giusta. Le grandi panchine, infatti, sembrano già sistemate per la prossima stagione mentre Conte attende una comunicazione da parte dei blues in merito al divorzio.