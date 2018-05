Chelsea, Azpilicueta: "Non pensiamo a Conte, godiamoci la vittoria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria della FA Cup, il giocatore del Chelsea Cesar Azpilicueta ha parlato del futuro chiacchierato di Antonio Conte: "Ci sono sempre voci, il nostro obiettivo era vincere questo trofeo. Ora ci sono i mondiali in vista e poi la pre-season, non ci pensiamo alla situazione del tecnico. Ora abbiamo solo pochi giorni per goderci la vittoria".