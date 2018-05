Chelsea, Bakayoko su Conte: "Il suo addio sarebbe deludente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tiemoue Bakayoko, centrocampista del Chelsea, ha parlato a Sky Sports del futuro di Antonio Conte: "Non presto molta attenzione alle notizie che arrivano dai media. Lui non ci ha mai detto che potrebbe andarsene ed è sempre stato estremamente concentrato sulla vittoria e sul lavoro settimanale. Come giocatore sarei deluso dal suo addio. A tutti piace lavorare con gli allenatori che hanno progetti a lungo termine".