Chelsea, Cahill: "Probabilmente dovrò andarmene a gennaio"

Gary Cahill, difensore del Chelsea che ha perso i gradi da titolare con l'arrivo di Sarri, ha parlato del suo futuro al Daily Mirror: "Non voglio giungere a conclusioni affrettate, ma stando così le cose probabilmente dovrò andarmene a gennaio. La squadra sta facendo bene e questa è la cosa principale. Ma dopo aver fatto bene per 6-7 anni mi trovo in difficoltà in questa situazione. E a volte vanno prese decisioni difficili per far proseguire la propria carriera".